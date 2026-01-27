Названы цены самых доступных автомобилей LADA 2026 модельного года

АВТОВАЗ обнародовал стоимость машин LADA 2026 модельного года, которые можно приобрести при помощи государственной программы льготного автокредитования. В результате семьи как минимум с двумя детьми могут сэкономить 10%, а участники СВО, работники образовательных и медучреждений, а также граждане с инвалидностью — в два раза больше.

Как следует из пресс-релиза, при 20-процентном дисконте LADA Granta нынче оценивается в 680 000 рублей, если выбрать исполнение Standard Plus с 90-сильным мотором. Максимальная выгода на модификацию с ручным управлением для участников спецоперации, получивших ранение в зоне боевых действий, опускает планку до 651 000 «целковых».

Более новая Iskra Iskra в комплектации Comfort с вышеупомянутой бензиновой «четверкой» обойдется в 1 021 600 «деревянных», если выгода доходит до 20%. При таких же условиях флагманская Vesta в кузове седан стоит от 1 304 800 рублей, когда подразумевается 106-сильная версия Comfort с «автоматом». В случае «механики» цена флагмана составляет 1 264 800 рублей.

С аналогичным уровнем дисконта за Largus в модификации Classic, чей мотор выдает 90 л.с., попросят 1 269 600 «целковых». При желании купить Niva Legend потребуется минимум 879 200 рублей, но ее сестра с припиской Travel будет стоить чуть дороже — 1 135 200 «деревянных» с той же самой со скидкой.