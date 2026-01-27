Для России анонсировали трехдверную версию внедорожника BAW 212

Представители китайского бренда BAW могут привезти на отечественный рынок трехдверную модификацию внедорожника с индексом 212. Не исключено, что она пожалует в страну во втором полугодии 2026-го.

Возможно, новинка доберется до нас уже в этом году

Об этом в своем новостном телеграм-канале сообщил ресурс «Китайские автомобили». Согласно предварительным данным, габариты вышеназванного «поднебесного» SUV составляют 4416х1955х1925 мм. То есть кузов укорочен на 289 мм по сравнению со стандартным исполнением. Расстояние между осями стало меньше почти на такую же величину, в итоге осталось 2570 мм. Предусмотрена жесткая крыша, если верить информации из сертификационной карточки китайского минпрома.

Содержимое подкапотного пространства не является секретом. «Проходимец» оснащается 252-сильным наддувным бензиновым двигателем объемом 2,0 л. Ему предстоит работать в паре с «автоматом», не приходится сомневаться в наличии полного привода. Модель построена на основе версии T01, официально продающейся в РФ.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России заметно подешевел дизельный BAW 212 T01.