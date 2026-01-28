В России стартовала сертификация обновленного Geely Coolray

Хорошо известный в нашей стране китайский автогигант Geely приступил к сертификации обновленного кроссовера Coolray для отечественного рынка. Мировой дебют модели состоялся еще в конце 2025-го.

Об уходе предшественника от нас объявили минувшей осенью

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», на данный момент для «Кулрэя», прошедшего через рестайлинг, в России успели оформить несколько сертификатов соответствия, необходимых для дальнейшего получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Как известно, наличие последнего позволит начать легальные массовые продажи.

Полученные документы действительны до 2030 года. Согласно их содержанию, внутренний индекс автомобиля — SX11-A6. То есть речь точно идет о последнем глобальном рестайлинге Coolray. Внешность посвежевшего кроссовера позаимствована у одноименной модели с припиской в виде латинской буквы L. Экстерьер примечателен массивным передним воздухозаборником с горизонтальными планками и дизайном монофонаря.

Габариты паркетника — 4380х1800х1609 мм при расстоянии между осями 2600 мм. Переднеприводный SUV «вооружен» 181-сильным турбомотором объемом 1,5 л, тяга достигает 290 Нм. Переключением передач заведует 7-диапазонный преселектив.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности обновленного Geely Coolray, включая салон.