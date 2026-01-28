Кроссоверы Haval F7 и F7x получат обновленные моторы в России

Китайский автогигант Haval планирует повысить мощность силовой установки кроссоверов F7 и F7x на отечественном рынке. Речь идет о бензиновом агрегате объемом 2,0 л, который пока выдает 192 л.с.

Согласно данным, опубликованным в открытой электронной базе Росстандарта, в обозримой перспективе россияне смогут выбирать между двумя более мощными вариантами форсировки мотора с маркировкой GW4N20A. По крайней мере, об этом говорят цифры, указанные в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС). Документ действителен до апреля 2028 года.

В первом случае упомянутая «четверка» будет развивать 200 л.с., а во втором — 231 л.с. Последняя модификация предназначена для кроссоверов, оборудованных системой полного привода. И, кстати, максимальный крутящий момент увеличится с нынешних 320 до 380 «ньютонов».

На сегодняшний день Haval F7 доступен по цене от 2 899 000 до 3 699 000 рублей. За F7x, который не бывает моноприводным, просят от 3 599 000 до 3 799 000 «целковых». Обе модели выпускаются под Тулой.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно описал все плюсы и минусы кросс-купе Haval F7x второго поколения, опубликовав эксклюзивный тест-драйв. Разумеется, мимо F7 мы тоже не прошли.