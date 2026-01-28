Для России сертифицировали две новинки бренда ArcFox от BAIC

Для отечественного рынка успешно прошли сертификацию автомобили ArcFox αS и αT. Их выпускает общий завод китайского концерна BAIC и австрийской компании Magna, расположенный в Поднебесной. Обе модели являются электрокарами.

Как сообщает в своем новостном телеграм-канале ресурс «Китайские автомобили», представители ArcFox получили для кроссовера D-класса αT и лифтбэка αS Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на территории Белоруссии. И хотя китайцы пошли не совсем прямым путем, схема вполне рабочая и не помешает легальной торговле у нас, поскольку и упомянутая дружественная республика, и Россия входят в блок ЕАЭС.

Длина лифтбэка составляет 4980 мм при ширине 1960 мм и высоте 1599 мм. Расстояние между осями вытянуто на 2915 мм, за движение отвечает силовая установка, выдающая 218 л.с. На одной зарядке пятидверка может проехать до 708 км.

Запас хода паркетника поскоромнее, в его случае покупатели могут рассчитывать на диапазон от 480 до 688 км. Силовая установка развивает от 218 до 435 л.с., доступы модификации с передним и полным приводом. Габариты и прочие особенности портал «АвтоВзгляд» успел расписать еще в декабре прошлого года.