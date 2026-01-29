У Wey появится шестиместный флагманский кроссовер V9X

На соответствующих изображениях кузов новинки выглядит довольно внушительно даже под тканью. По всей ширине как минимум спереди проходит светящаяся полоса, можно различить ровную линию крыши и капота, а задние стойки практически лишены наклона. Над ветровым стеклом просматриваются очертания лидара.
Как пишет издание Autohome, Wey V9X построят на архитектуре GWM One/Guiyuan с вкраплениями искусственного интеллекта. Предположительная длина — 5300 мм. Согласно предварительным данным, SUV получит гибридную силовую установку с двухлитровым ДВС, играющим роль генератора. Ожидается, что общий запас хода составит 1300 км. Салон сделают шестиместным.
Дебют кроссовера может состояться весной в рамках мотор-шоу в Пекине. Перспективы модели в России пока неясны, хотя бренд у нас представлен. На отечественном рынке линейка Wey состоит из минивэна 80 и кроссоверов с индексами 05 и 07. Кстати, последний портал «АвтоВзгляд» уже успел протестировать.