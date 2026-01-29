Китайская Jetta рассказала о российских планах на 2026 год

Об этом нашим коллегам из «Российской газеты» сообщили представители Jetta. А значит, не увидим мы в обозримом будущем и более крупный седан VA7, построенный на базе Volkswagen Sagitar, хотя ранее в пресс-службе говорили, что вопрос запуска этой модели на нашем рынке изучается. Вероятно, исследование, которое проводили в компании, показало, что смысла тратится на четырехдверку С-класса нет.

Возвращаясь же к «поддержке текущей модельной линейки», напомним, что сегодня Jetta представлена в России седаном VA3, а также кроссоверами VS5 и VS7. Впрочем, есть подозрение, что бюджетной «трешки» в шоу-румах осталось не так много, ведь ее цены даже убрали с официального сайта. Паркетники при этом стоят от 2,4 и 2,7 млн рублей с учетом скидок по всем возможным спецпредложениям.

Добавим, что дела у Jetta в России идут, мягко говоря, плохо — в рейтинге продаж марка болтается в конце списка, уступая даже многим «серым» и «параллельным» брендам. В прошлом году дилеры «Джетты» смогли реализовать в нашей стране всего 1629 новеньких машин, что аж на 62,3% меньше, чем в 2024-м, когда было продано 4316 единиц.

Jetta — это совместный бренд концерна FAW и китайского подразделения Volkswagen. На российским рынке марка официально появилась в 2024 году, хотя ее автомобили начали завозить к нам раньше — по схемам «серого» импорта. Портал «АвтоВзгляд» уже успел испытать машины в деле: своими впечатлениями о седане VA3 мы поделились здесь, а о кроссоверах VS5 и VS7 — вот тут.