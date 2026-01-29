В каждом шестом регионе России насчитали более 1 млн легковушек

По итогам минувшего года количество легковых автомобилей в нашей стране перевалило за миллион в 14 регионах. В общей сложности россияне владеют 52,8 млн штук.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на статистику МВД. Согласно данным аналитиков, максимум легковых автомобилей на сегодняшний день насчитывается в Москве. В столице сосредоточено 4 млн 191 тыс. экземпляров. По сравнению с прошлым годом автопарк Первопрестольной сократился на 3,3%.

Тем временем в Подмосковье стало больше легкового транспорта. Речь идет о планке в 3 млн 209 тыс. штук вместо прежних 2 млн 951 тыс. В свою очередь, в Краснодаре оказалось 2 млн 445 тыс. авто, в первую пятерку по аналогичным показателям также сумели войти Санкт-Петербург и Татарстан.

Остается сказать, что аутсайдерами считаются Ненецкий и Чукотский автономные округа, у которых в активе имеется только 13 и 10 тыс. машин.