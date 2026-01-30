Названы более точные сроки появления Tenet T9 на российском рынке

Отечественный бренд Tenet планирует начать продажи своего флагманского кроссовера T9 на отечественном рынке в мае текущего года. Поначалу клиентам будут доступны только трехрядные модификации.

Об этом в своем новостном телеграм-канале сообщил ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на информированный источник в дилерском сообществе. Уточняется, что «девятку» с пятиместной компоновкой салона россиянам тоже предложат, но ее появления придется подождать.

Tenet T9 будут выпускать в нашей стране, производство новинки наладят на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Подготовка к серийной сборке SUV идет полным ходом.

Согласно предварительным данным, в моторную гамму войдет бензиновая двухлитровая «четверка», передачи предстоит переключать классическому «автомату». Скорее всего, модели достанется и система полного привода.

Ранее корреспондент портала «АвтоВзгляд» побывал на заводе Tenet и обнаружил в цехах коробки с запчастями, получившими маркировку T9. Мы опубликовали подробный материал о том, как устроен тамошний конвейер.