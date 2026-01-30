Впервые за последние годы в России стало меньше легковушек

По итогам минувшего года в нашей стране насчитали 52,9 млн легковых автомобилей. Если проводить параллель с аналогичными показателями 2024-го, они стали скромнее почти на 100 тыс. штук.

Об этом сообщает агентство ТАСС, опираясь на статистику МВД. Уточняется, что в позапрошлом году автопарк легковушек в РФ достигал почти 53 млн экземпляров. В свою очередь, в 2022-м россияне поставили на учет около 51,6 млн. Согласно подсчетам экспертов, сегмент легковых автомобилей в России вырос в 2008 году. На тот момент в стране зарегистрировали более 32 млн «ласточек».

Однако на сегодняшний день снижение количества легковых автомобилей в стране наблюдается впервые за 25 лет, пишет «Коммерсантъ». Если верить данным издания, ситуация может быть связана с тем, что автовладельцы начали активнее снимать с учета старый транспорт из-за повышения транспортного налога. Плюс некоторые водители отказываются от регистрации, стремясь избежать штрафов с дорожных камер. Но в целом на общую картину, конечно, повлияло глобальное снижение автопродаж.

