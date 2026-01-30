Для России представили особую версию внедорожника M-Hero I

Эксклюзивный M-Hero I Limited Edition может похвастать брутальным экстерьером, технологичностью и серьезными офф-роудными возможностями. Теперь гибридный внедорожник еще лучше адаптирован к российским реалиям.

Производители доработали M-Hero I Limited Edition, ориентируясь на ожидания покупателей. В зимний пакет добавили обогрев рулевого колеса, а боковые двери снабдили доводчиками. Мультимедийный комплекс полностью русифицирован, включая все приложения на борту. Имеется поддержка Apple CarPlay. По словам производителей, два сдвижных люка в крыше с солнцезащитными шторками создают уникальную атмосферу в салоне.

За движение отвечает пара электромоторов, а роль генератора играет бензиновая наддувная «турбочетверка» объемом 1,5 л. Силовая установка выдает максимальные 544 л.с., получасовая мощность доходит до отметки 218 л. с, что позволяет не обременять владельца высоким транспортным налогом. Предельная тяга доходит до 700 Н/м. Предусмотрена батарея емкостью 42,9 кВт*ч, общий запас хода составляет 700 км.

SUV доступен во всех дилерских центрах Voyah/M-Hero в нашей стране. Новинка оценивается минимум в 7 990 000 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в продажу поступил гибридный внедорожник M-Hero M817.