В России назван самый популярный цвет автомобилей, купленных онлайн

В 2025-м жители нашей страны чаще всего приобретали в онлайн-формате белые автомобили. На их долю пришлось 28%, как и в предыдущем году.

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на исследование сервиса «Сберавто». Эксперты выяснили, что три четверти всех онлайн-продаж в России составили машины белого, черного, а также серого и серебристого цвета.

Легковушки с кузовами черного цвета заняли 22% в общем объеме. В то же время присутствие серых увеличилось до 16%, за год они подросли на процент. И еще 9% досталось экземплярам серебристого оттенка. Все прочие цвета суммарно дотянулись до отметки 25%, самым популярным среди них остался синий.

Аналитики обратили внимание, что наименее разнообразными по окрасу стали автомобили, которые оценивались в 1,5-2 млн рублей. Речь идет о 79% сделок.