«Фотошпионы» рассекретили салон обновленного Li Auto L9 до дебюта

В объектив папарацци угодило внутреннее убранство обновленного флагманского кроссовера Li Auto L9. Его выследили в Китае, но не будем забывать, что марка с недавних пор представлена и в нашей стране.

Как сообщает в своем телеграм-канале ресурс «Китайские автомобили», ключевым изменением в салоне посвежевшей «девятки» будет новое рулевое колесо. Китайские производители решили, что с него нужно убрать и без того скромный тачскрин. Центральную консоль по-прежнему украшает сдвоенный дисплей. Мультимедийный комплекс получит более мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 8797.

Согласно предварительным данным, L9 достанется тяговая батарея с емкостью, увеличенной до 73 кВт·ч с возможностью зарядки 5C. В итоге запас хода на электротяге составит более четырех сотен километров. И еще кроссовер должен стать полноуправляемым, то есть обзавестись подруливаемой задней осью.

Остается сказать, что премьера Li Auto L9 на родине состоится в марте 2026 года. Вполне возможно, что SUV со временем доедет и до нас.

Ранее портал «АвтоВзгляд» еще подробнее расписал особенности обновленого Lixiang L9.