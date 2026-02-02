В Россию приехал универсал AUDI E5 Sportback

Причем здесь немецкая марка, спросите вы? Все просто: около двух лет назад германская Audi и SAIC Motor запустили на китайском рынке новый бренд AUDI (ошибки в написании нет — все буквы в нашем случае пишутся прописными. Кроме того, как подчеркнул в беседе с нашими коллегами из «Российской газеты» директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов в логотипах новичка рынка больше нет привычных всем колец.
Так же специалист напомнил, что под этим брендом в КНР выпускают электромобили с самобытным дизайном и продвинутыми технологиями, которые уже можно приобрести, как уже было сказано, и у нас. Речь идет об универсале AUDI E5 Sportback в версии ModelFlagship Quattro Edition 2026-го модельного года.
За 9 миллионов рублей потенциальный владелец продвинутый технологичный автомобиль, у которого, в частности, роль экрана выполняет лобовое стекло, на которое проецируются показания спидометра и навигационная информация. Габариты «электрички» составляют 4881 мм в длину, 1960 мм — в ширину и 1479 мм — в высоту. Колесная база — 2950 мм.
До первой «сотки» электромобиль разгоняется благодаря электромоторам мощностью 787 л.с. за впечатляющие 3,4 секунды (коэффициент лобового сопротивления (Сх) — 0,252. Запас хода новинки рынка — 647 км.