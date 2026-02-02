В Россию приехал универсал AUDI E5 Sportback

Одна из крупнейших автостроительных компаний Китая — SAIC — до сих пор не очень хорошо знакома российскому автолюбителю. Ну разве что тем, что скоро на конвейеры столичного завода «Москвич» встанут несколько моделей принадлежащей этой «поднебесной» корпорации марки MG. Однако этот производитель давно думает о расширении своего присутствия у нас. И, возможно, одной из «ласточек» его выхода на отечественный рынок можно считать появление в московских автосалонах автомобиля AUDI E5 Sportback.

Причем здесь немецкая марка, спросите вы? Все просто: около двух лет назад германская Audi и SAIC Motor запустили на китайском рынке новый бренд AUDI (ошибки в написании нет — все буквы в нашем случае пишутся прописными. Кроме того, как подчеркнул в беседе с нашими коллегами из «Российской газеты» директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов в логотипах новичка рынка больше нет привычных всем колец.

Так же специалист напомнил, что под этим брендом в КНР выпускают электромобили с самобытным дизайном и продвинутыми технологиями, которые уже можно приобрести, как уже было сказано, и у нас. Речь идет об универсале AUDI E5 Sportback в версии ModelFlagship Quattro Edition 2026-го модельного года.

За 9 миллионов рублей потенциальный владелец продвинутый технологичный автомобиль, у которого, в частности, роль экрана выполняет лобовое стекло, на которое проецируются показания спидометра и навигационная информация. Габариты «электрички» составляют 4881 мм в длину, 1960 мм — в ширину и 1479 мм — в высоту. Колесная база — 2950 мм.

До первой «сотки» электромобиль разгоняется благодаря электромоторам мощностью 787 л.с. за впечатляющие 3,4 секунды (коэффициент лобового сопротивления (Сх) — 0,252. Запас хода новинки рынка — 647 км.