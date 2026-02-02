Geely презентовала для России новую комплектацию Atlas с передним приводом

Согласно пресс-релизу, с которым ознакомился портал «АвтоВзгляд», модифицированный Atlas рассчитан на россиянам, желающих приобрести современный, вместительный и безопасный кроссовер C-класса с выразительным экстерьером.
Силовая установка, совместно разработанная китайцами и шведами, выдает 147 л. с. при тяге 270 Н·м. В смешанном цикле должно расходоваться 6,8 л топлива на сотню километров пробега. Предусмотрено четыре режима движения — от экономичного до номинально спортивного, раскрывающего весь потенциал двигателя и трансмиссии.
Новая комплектация «Атласа» получила LED-оптику, панорамную крышу и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски. Для отделки салона использована темно-синяя экокожа со светло-серыми вставками. Диагональ цифровой приборной панели достигает 10,25 дюйма, а тачскрин мультимедийного комплекса оказался 13,2-дюймовым. На борту имеется двухзонный климат-контроль, полдюжины динамиков и система бесключевого доступа, а также зимний пакет. За безопасность отвечают шесть «эйрбегов» и пачка умных водительских ассистентов.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Geely Atlas вошел в топ-10 самых популярных китайских машин в России по итогам минувшего года.