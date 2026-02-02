На российском рынке стартовали продажи обновленного Jetour T2

В России официально начали продавать кроссовер Jetour T2, переживший обновление. Снаружи «китаец» стал выглядеть строже, да и без точечных перемен в интерьере не обошлось, но техническую начинку они не затронули. Минимальная цена новинки рынка составляет 3 699 000 рублей, как и прежде.

В ходе рестайлинга декоративные салатовые детали на колесных дисках, рейлингах на крыше и буксировочных элементах заменили на черные. Топовое исполнение Discovery лишилось декоративных винтов на 20-дюймовых дисках, потемнела центральная заглушка. Обновилась текстура подсветки логотипа на радиаторной решетке, преобразились декоративные ручки на капоте, переработаны накладки петель багажника и на переднем бампере.

В салоне более насыщенным черным окрасом обзавелись руль, панель приборов, а также подушки и спинки сидений вкупе с центральным подлокотником. Еще дизайнеры поколдовали над воздушными дефлекторами, иную форму и фактуру обрел фирменный ключ-брелок.

За движение по-прежнему отвечает 245-сильный наддувный двигатель объемом 2 л. Передачи переключает 7-ступенчатый преселектив либо 8-диапазонный «автомат». Предусмотрен полный привод XWD шестой генерации от BorgWarner.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал все особенности дореформенного Jetour T2 для России.