Tank 700 получил в России свежие цифровые сервисы и обновление «по воздуху»

На отечественном рынке «освежился» флагманский внедорожник Tank 700. Теперь его предлагают клиентам с более продвинутыми функциями. Причем все они будут доступны по умолчанию.

Для владельцев ранее купленных внедорожников эти опции будет платными

В частности, китайские производители снабдили своего «проходимца» набором сервисов «Яндекс Авто», включая «Музыку», «Книги» и «Карты». В нагрузку «семисотому» достался фирменный голосовой ассистент материнского концерна Great Wall Motor, способный выполнять 800 команд. Например, водитель сможет без использования рук включить климат-контроль или любимый трек.

Благодаря нововведениям, бортовой софт Tank 700 нынче можно обновлять «по воздуху», то есть без вынужденного визита в дилерский центр. Он не потребуется при наличии мобильной сети или Wi-Fi. Это касается прошивки мультимедийного комплекса, голосового управления и прочих систем автомобиля.

Если хозяевам новых машин беспокоиться не придется, то за появление последних «плюшек» на всех остальных придется доплатить 39 900 рублей. Такая возможность появится, начиная со 2 марта текущего года.

