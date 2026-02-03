Российский авторынок просел на 11%

За первый месяц наступившего года россияне приобрели 91,4 тыс. новых автомобилей. По сравнению с показателями января 2025-го, спрос упал на 11%.

Согласно статистике Минпромторга, сегмент легковушек ушел в минус на 7%, что вылилось в 81,9 тыс. штук реализованных ТС. Падение по легкому комтрансу выглядит серьезнее — 28% и 5633 пристроенные машины. Продажи грузовиков рухнули на 39%: владельцев нашли 3248 экземпляров, и, наконец, автобусы просели на четверть, разойдясь тиражом 597 штук.

Несмотря на общую просадку, на 3% подрос спрос на машины, сделанные в нашей стране: на сей раз из автосалонов уехало 54 тыс. авто. В то же время иномарки оказались в минусе на 25%: дилерам удалось продать 37 тыс. Кроме того, в начале 2026-го в РФ купили 990 электрокаров. Причем 30% их них сделаны на территории России, что на 9% больше, чем прежде.

По итогам минувшего января доля российской техники доросла до 60%, увеличившись на 8 процентных пунктов, отметили в Минпромторге.

