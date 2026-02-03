Стало известно, какие автомобили Changan привезет в Россию в 2026 году

Об этом передает из Китая корреспондент «АвтоВзгляда», которому лично удалось узнать подробности у представителя «поднебесной» марки. Уточняется, что помимо вышеупомянутых кроссоверов Changan подумывает о появлении в России гибридного паркетника-трансформера Nevo E07, но по нему окончательное решение еще не принято.
Более того, в 2026-м у нас появятся новинки Deepal — дочерней структуры Changan. Но в случае российского рынка ожидается сдвоенное финальное наименование, которое может звучать как Changan-Deepal. Первой «ласточкой» должен стать внедорожник G318. Предположительно, он выйдет на наш рынок уже нынешней весной: крупноузловая сборка SUV налажена на калининградском «Автоторе». Кстати, на тот же конвейер поставили собрата «триста восемнадцатого», известного как S07.