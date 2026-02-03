Старт продаж iCaur V27 в России ожидается во втором квартале 2026 года

В наступившем году до отечественного рынка официально должен добраться гибридный внедорожник iCaur V27. Старт продаж производитель официально объявит ориентировочно во втором квартале.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на директора по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анну Уткину. По ее словам, в базовой комплектации iCaur V27 обойдется россиянам минимум в 4,1 млн рублей. В свою очередь, за старшее исполнение с полным приводом попросят примерно 4,5 млн.

По мнению г-жи Уткиной, ключевыми «фишками» V27 являются прайс-лист и качество. Плюс «китайца» адаптировали для поездок в широком температурном диапазоне, что явно пригодится в достаточно суровом российском климате. Потенциальным недостатком новинки эксперт назвала неузнаваемость марки. Впрочем, последнее неудивительно, ведь ее приход в Россию начнется именно с «двадцать седьмого».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что отечественным дилерам уже представили внедорожник iCaur V27. Тогда же мы расписали его техническую начинку.