Старт продаж iCaur V27 в России ожидается во втором квартале 2026 года

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на директора по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анну Уткину. По ее словам, в базовой комплектации iCaur V27 обойдется россиянам минимум в 4,1 млн рублей. В свою очередь, за старшее исполнение с полным приводом попросят примерно 4,5 млн.
По мнению г-жи Уткиной, ключевыми «фишками» V27 являются прайс-лист и качество. Плюс «китайца» адаптировали для поездок в широком температурном диапазоне, что явно пригодится в достаточно суровом российском климате. Потенциальным недостатком новинки эксперт назвала неузнаваемость марки. Впрочем, последнее неудивительно, ведь ее приход в Россию начнется именно с «двадцать седьмого».
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что отечественным дилерам уже представили внедорожник iCaur V27. Тогда же мы расписали его техническую начинку.