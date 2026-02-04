В январе российские продажи новых легковушек упали на 10%

По итогам первого месяца 2026-го россияне приобрели 80,6 тыс. новых легковых автомобилей. Если проводить параллель с январем прошлого года, спрос упал на 9,5%.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на данные АО «ППК». По словам экспертов, отечественный рынок ушел в минус впервые за последние три месяца.

В топ-5 самых востребованных у отечественных автолюбителей, на долю которых в прошлом месяце пришлось около 60% продаж, вошли LADA, которой удалось пристроить почти четверть от общего объема реализованных авто (19 644 штук), Haval (10 726), Tenet (8949), Geely (4720) и Belgee (2946).

Самой популярной моделью по-прежнему считается LADA Granta, разошедшаяся тиражом 7600. авто. Бестселлер по иномаркам тоже не изменился: благодаря 4400 единиц им снова стал Haval Jolion.

