Как новые правила экспорта машин из КНР отразятся на поставках в РФ

В последние недели среди российских автолюбителей и компаний, активно закупавших машины в Китае по различным альтернативным схемам, нарастала тревога. После введения Пекином с 1 января 2026 года новых правил экспорта, под которые попала популярная практика вывоза новых автомобилей под видом подержанных, многие ожидали серьезных сбоев и даже остановки поставок. Однако, по данным экспертов, эти опасения, похоже, оказались напрасными. Рынок адаптируется, а поток машин, хоть и с небольшой корректировкой цены, сохранится.

Вот, например, как прокомментировал «Российской газете» сложившуюся на данный момент ситуацию директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов:

— Пока, на мой взгляд, новые правила экспорта, введенные китайскими властями, не оказали какого-нибудь серьезного влияния на российский авторынок. Да, окончательно мы поймем, как вся эта история отразится на нас чуть позже: в конце февраля — начале марта, поскольку именно в это время в Россию начнут прибывать первые, после вступления ограничений в силу, крупные партии машин. Однако на данный момент, повторю, мы не видии непреодолимых препятствий, связанных с изменением правил вывоза новых автомобилей из Китая...

По его словам, тот же «Рольф» уже ожидает первые машины от своих партнеров и даже получил гарантии соблюдения сроков поставки. При этом, подчеркивает специалист, возникшие незначительные задержки «связаны не с новыми законодательными нормами Китая, а с периодом празднования Нового года в этой стране».

Короче говоря, серьезные игроки рынка исходят из того, что кардинальных изменений в сроках и логистике поставок не произойдет, и процесс останется прежним. Правда, может вырасти цена ввозимых по такой схеме транспортных средств, но незначительно: в диапазоне 15 000-20 000 рублей. И г-н Иванов уверен, что такая сумма вряд ли способна повлиять на окончательное решение покупателя.

Тем не менее, наши коллеги из «РГ» напомнили, что ранее появлялась информация о задержке на таможне в Суйфэньхэ около 500 автомобилей марок Nissan, Mazda и Zeekr, которые должны были отправиться в Россию. Эти задержки были связаны именно с адаптацией к новым ограничительным мерам. Однако текущие комментарии экспертов позволяют считать, что подобные случаи носят временный и разрешимый характер.

Между тем, судя по тому, что в минувшем году количество новых ТС, попавших на просторы нашей Необъятной по различным альтернативным схемам именно из КНР, выросло на немалые 22% (более чем 70 000 машин), интерес к подобным поставкам у отечественных автолюбителей довольно высок и будет оставаться таким и в году нынешнем.