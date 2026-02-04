Новые легковушки в России подорожали на 13%

В январе 2026-го средняя стоимость нового легкового автомобиля в России достигла отметки в 3,5 млн рублей. То есть за последнюю дюжину месяцев прайс-листы в автосалонах подросли на 13%.

Такой статистикой в своем официальном телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, в то же время актуальная средневзвешенная цена «железного коня» в РФ снизилась на 2,1% по сравнению с аналогичными показателями декабря-2025.

Эксперт обратил внимание на схожесть ситуации с обстановкой на вторичном рынке. Дело в том, что по подержанным машинам прослеживается почти аналогичный тренд. В случае «бэушек» речь идет об общей планке в 1,34 млн рублей. Если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом, наблюдается прибавка к стоимости на 14%. К началу зимы удалось зафиксировать незначительный рост на полпроцента, добавил г-н Целиков.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что продажи автомобилей с пробегом могут стать драйвером роста отечественного авторынка.