Популярный в России кроссовер Haval Jolion получит новый мотор

Хорошо известный в нашей стране бренд Haval расширил моторную гамму востребованного у соотечественников компактного кроссовера Jolion, оснащенного передним приводом. Модернизированный вариант успешно прошел сертификацию в РФ.

Более мощная версия SUV уже готова к старту продаж

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили». Согласно свежем Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), «Джолиону» досталась силовая установка с индексом GW4B15L, соответствующая экологическому классу «Евро-6».

Помимо доработанной системы выпуска с фильтром твердых частиц, бензиновая «четверка» может похвастать непосредственным впрыском топлива и турбиной от материнского для «Хавейла» концерна Great Wall Motor. Степень сжатия выросла до 11 к 1 с прежних 9,3 к 1. В бак допускается заливать 92-й бензин.

Ключевой «фишкой» свежего ДВС является улучшенная динамика. Отдача мотора выросла на семь «лошадей» до 150 л.с. Тяга увеличилась до 270 Нм, прибавив 60 Нм, а пиковый момент стал доступен, начиная уже с 1500 об/мин вместо 2000.

