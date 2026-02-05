Зарубежные поставки легковых машин в Россию упали на 7%

За первый месяц наступившего года из-за границы до нашей страны добрались 47,6 тыс. иномарок. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, показатели упали на 7%. Раскладка между легковушками в возрасте до трех лет и «бэушками» составила ровно 50:50.

В январе к нам чаще всего приезжали новые Geely и подержанные Toyota

Такой статистикой в своем телегам-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, импорт новых авто снизился на четверть, что вылилось в 23,9 тыс. штук ввезенных ТС. Около 88% из них сошли с китайских конвейеров, еще 4,8% сделаны в Германии и 3,1% — в Японии. Среди транзитных направлений эксперт отметил Белоруссию и Киргизию.

С 70% до 56,3% сжался сегмент свежих авто, чьи силовые установки выдавали более 160 л.с. В пятерку самых популярных брендов вошли Geely, Mazda, Hongqi, а также GAС и Tank. В первом случае речь идет о 3326 экземплярах, в последнем — о 1110.

По моделям с пробегом ситуация оказалась обратной. Импорт таких машин вырос на 23%, и в результате в России оказалось 23,86 тыс. машин. Почти все они комплектовались моторами мощностью до 160 л.с., хотя прежде их доля слегка превышала 50%.

Больше половины «пробежных» авто в РФ доставили из Японии — 52,5%, еще 31,6% завезли из КНР. На Южную Корею пришлось 7,4%, остальные приехали из Белоруссии и Грузии. В топ-5 лидирующих брендов включены Toyota и Honda, Volkswagen и Audi, BMW. Максимальный показатель по первой марке составил 4965 штук, а минимальный достался «баварцам» — 1155 авто.