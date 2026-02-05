Российские продажи обновленного Omoda C5 запустят в начале весны

Как пишет «Российская газета», ссылаясь на инсайдеров из дилерского сообщества, старт продаж новинки рынка в нашей стране запланирован на середину марта. Под ее капотом стоит все та же 150-сильная бензиновая «турбочетверка» объемом 1,5 л, но передачи предстоит переключать «роботу».
Согласно предварительным данным, в список оборудования производитель включит полный зимний пакет, двухзонный климат-контроль и комплекс безопасности ADAS. В салоне можно будет рассчитывать на эргономичные спортивные сиденья с электрорегулировкой в шести направлениях и беспроводную зарядку для смартфона.
Остается сказать, что на сегодняшний день актуальная версия «пятерки» оценивается в 2,47-3,08 млн рублей. Прайсы «сменщика» будут объявлены позже.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России состоялось первое знакомство с обновленным кроссовером Omoda C5.