Российские продажи обновленного Omoda C5 запустят в начале весны

В ходе рестайлинга популярный на наших просторах Omoda C5 обзавелся переработанной спереди и сзади светотехникой, иные бампера и капот. В целом SUV стал выглядеть спокойнее. Кроме того, ушли в прошлое бесступенчатая трансмиссия, но сохранилась возможность выбора между передним и полным приводом.

Как пишет «Российская газета», ссылаясь на инсайдеров из дилерского сообщества, старт продаж новинки рынка в нашей стране запланирован на середину марта. Под ее капотом стоит все та же 150-сильная бензиновая «турбочетверка» объемом 1,5 л, но передачи предстоит переключать «роботу».

Согласно предварительным данным, в список оборудования производитель включит полный зимний пакет, двухзонный климат-контроль и комплекс безопасности ADAS. В салоне можно будет рассчитывать на эргономичные спортивные сиденья с электрорегулировкой в шести направлениях и беспроводную зарядку для смартфона.

Остается сказать, что на сегодняшний день актуальная версия «пятерки» оценивается в 2,47-3,08 млн рублей. Прайсы «сменщика» будут объявлены позже.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России состоялось первое знакомство с обновленным кроссовером Omoda C5.