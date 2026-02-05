Для ЕАЭС сертифицируют Geely Coolray с атмосферным мотором

На сегодняшний день Geely Coolray, оснащенный атмосферной бензиновой «четверкой» и «автоматом», проходит сертификацию в дружественной нам Белоруссии, а еще раньше тот же процесс стартовал у нас. Кроссовер планируют продавать в странах ЕАЭС, куда входит и РФ, но пока не уточняется, где именно.

Видимо, дешевая версия кроссовера доберется и до России

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», новинка получит внешность в стиле Coolray самого первого поколения, но бампера и радиаторную решетку сделают оригинальными. Габариты — 4330х1800х1609 мм.

Модель носит кодовое обозначение SX11-A6, сборка налажена в Китае. Ожидается, что под капот установят 122-сильный мотор объемом 1,5 л, агрегатированный с 6-диапазонной автоматической трансмиссией — традиционный гидротрансформатор.

С упомянутой технической начинкой SUV должен иметь довольно демократичный прайс. Судя по всему, в скором времени для автомобиля оформят одобрение типа транспортного средства (ОТТС), позволяющего запустить продажи.

В пользу небольшого ценника говорит и внутренняя отделка салона из простых материалов. Например, сиденья обтянуты экокожей с тканевыми вставками. Второй ряд лишен центрального подголовника и подлокотника. Диагональ тасчкрина «мультимедийки» сжалась до восьми дюймов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о глобальной версии Geely Coolray. Пока одноименная модель в РФ не продается, ее заменил белорусский близнец Belgee X50.