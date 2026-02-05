В России замедлился рост средней стоимости новых машин

В начале года средний ценник новых автомобилей китайских брендов, представленных в нашей стране, достиг отметки в 3,94 млн рублей. По сравнению с декабрем прайс вырос на 3%, что связано с классической ежегодной январской индексацией. При этом некоторые модели ТС отечественного производства немного опустились в цене, в результате чего средняя цена «нашемарок» составила 2,03 млн.

Своими наблюдениями поделились аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес», отметив при этом, что если брать «среднюю температуру по больнице», то прайсы на новые легковушки в России стали расти медленнее. В том числе и благодаря увеличению рыночной доли российских брендов: на 11% в сравнением с январем-2025.

Если же говорить о моделях, сильнее всего потерявших в цене, то в прошлом месяце максимально подешевел стретч-седан LADA Aura — до 2,55 млн рублей (-6,5%). В свою очередь, LADA Largus потерял 2% (1,85 млн). И тройку лидеров замкнул Exeed LX, ставший доступнее на 1,5%, то есть цена кроссовера составила 3,21 млн.