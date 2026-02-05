Новый KGM Actyon заметили в России

В объективы папарацци угодил новый кроссовер KGM Actyon. Фотошпионы выследили его на парковке одного из официальных дилеров бренда в Москве.

Изображения упомянутого корейского SUV опубликовал телеграм-канал kgm_pro. На сегодняшний день KGM Actyon приезжает в нашу страну исключительно по каналам параллельного импорта и поштучно, массового завоза нет. Официально на отечественном рынке продаются только четыре модели, в их число входят Tivoli, Korando, Torres и Rexton. Однако ранее представители марки не исключали и появления в ее российской линейке и «Актиона»

Напомним, что при длине 4740 мм его ширина составляет 1920 мм, а высота достигает 1680 мм. Колесная база вытянута на 2680 мм. Кстати, паркетник построен на той же архитектуре, что и Torres.

Actyon «вооружен» 170-сильной бензиновой «четверкой» объемом 1,5 л, которому аккомпанирует 6-диапазонная автоматическая трансмиссия. Привод может быть либо передним, либо полным.

Остается сказать, что на родине KGM Actyon «воскресили» еще в 2024-м, прежде трехбуквенный бренд был известен у нас как SsangYong.

Ранее портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв внедорожника KGM Rexton, подробно описав все его плюсы и минусы.