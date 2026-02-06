В России прекратил расти рынок автокредитования

В начале года количество кредитов, взятых россиянами для покупки новых автомобилей, упало на 17%. В то же время суммы займов выросли на 11%. Цифры говорят о изменении сегментации, а также о подорожании машин.

Об этом рассказал исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. По его словам, с февраля по сентябрь 2025-го выдача автокредитов на новые машины в России сильно не снижалась, поскольку производители активно занимались субсидированием. С октября по декабрь рынок даже вышел в плюс, но в январе 2026-го тренд изменился.

Что касается вторички, то первые 10 месяцев прошлого года она пребывала в минусе. Но потом наши соотечественники начали активнее брать кредиты. Некоторые стремились приобрести личный транспорт для собственных нужд по льготным ставкам утилизационного сбора, поэтому последние пару месяцев 2025-го динамика по выдачам займов оказалась положительной. С наступлением текущего года наблюдался количественный рост на 10% и 22-процентный — в деньгах.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что продажи авто с пробегом могут стать драйвером роста авторынка в России.