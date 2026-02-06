Geely вернет кроссовер Coolray в Россию в 2026 году

Компактный кроссовер Geely Coolray, хорошо известный россиянам по предыдущим модификациям, снова вернется на отечественный рынок. У нас планируют официально продавать последнюю версию паркетника, известную в Китае по приписке L Battle.

Ссылаясь на пресс-офис «поднебесного» автогиганта, «Российская газета» сообщает, что самый новый Coolray доберется до России уже в этом году. Более точные сроки китайские автостроители пообещали раскрыть позже. Скорее всего, поставки к нам стартуют не раньше марта.

На родине новинка «вооружена» 181-сильным наддувным бензиновым двигателем объемом 1,5 л. Силовой агрегат, обеспечивающий тягу 290 Нм, трудится в тандеме с 7-скоростной роботизированной трансмиссией. Точные размеры модели составляют 4380х1800х1609 мм, колесная база вытянута на 2600 мм. Ключевым акцентом в салоне является 14,6-дюймовый центральный тачскрин.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России стартовала сертификация обновленного Geely Coolray.