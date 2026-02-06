Deepal S05 прошел сертификацию для российского рынка

В недалекой перспективе в нашей стране планируют начать продажи кроссовера Deepal S05. Он считается самой доступной моделью марки, которой владеет хорошо известный в России автогигант Changan.

О завершении сертификации Deepal S05 для отечественного рынка сообщил телеграм-канал «Автопоток». Ожидается, что в автосалоны поступят экземпляры, собранные на китайском конвейере. Согласно предварительным данным, реализация S05 у нас начнется в третьем квартале текущего года. Точные сроки станут известны позже.

При длине 4620 мм ширина «пятерки» достигает 1900 мм, а высота — 1600 м. На родине последовательный гибрид приводит в движение тандем 98-сильного традиционного ДВС объемом 1,5 л и электромотора, выдающего 217 л.с. Общий заявленный запас хода достигает 1234 км.

Напомним, чистая электрическая модификация может похвастать 238-сильной силовой установкой и дальнобойностью в 510 км. Но батарейная версия вряд ли к нам пожалует. По крайней мере, поначалу ее быть не должно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что первой «ласточкой» Deepal в РФ должен стать внедорожник G318.