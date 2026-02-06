Россияне стали реже жаловаться на навязывание «допов» при автокредитовании

По итогам прошлого года количество жалоб россиян на навязывание банками дополнительных услуг при оформлении кредита на покупку машины упало на 65%. В целом, с учетом займов другого типа, число подобных инцидентов снизились более чем на 30%.

Как сообщается на сайте Центробанка, вышеназванных результатов удалось добиться благодаря надзорным мерам, принятым регулятором. В 2025-м в Банк России в общей сложности поступило 392 тыс. обращений от инвесторов и потребителей финансовых услуг.

Чаще всего население было недовольно отказами в проведении операций, блокировкой карт, а также доступа к онлайн-банкингу. Реже соотечественники высказывали накопившийся негатив по поводу расчетов коэффициента бонус-малус и навязывания «допов».

В то же время россияне почти вдвое меньше жаловались на работу страховщиков, зафиксировано в три раза меньше обращений по поводу ОСАГО, чем в 2024-м.

