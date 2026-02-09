Рассекречены сроки дебюта обновленного Exeed Exlantix ET в Китае

В Китае Exeed планирует провести официальную премьеру Exlantix ET, пережившего рестайлинг, в первом квартале текущего года. Как минимум на родном рынке кроссовер получит индекс EX7.

Как сообщает в своем новостном телеграм-канале ресурс «Китайские автомобили», речь идет о первой серийной модели, оснащенной электромеханической тормозной системой. Вместо привычной гидравлики паркетник научат замедляться с помощью электроники.

Уже известно, что новинка появится на свет в нескольких модификациях. Покупателям предложат и чистокровные электромобили, и варианты исполнения с гибридной силовой установкой.

Точные габариты Exeed EX7 — тоже не секрет. Длина кузова составит 4988 мм при ширине 1975 мм и высоте 1710 мм.

Остается сказать, что SUV, скорее всего, привезут и в Россию. Но если это и произойдет, то явно не скоро.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал официальные фото нового салона Exlantix ET. Кроме того, мы расписали в уникальном тест-драйве все плюсы и минусы версии кроссовера, актуальной для отечественного рынка.