Changan анонсировал новый CS35 Max для России

То, что CS35 Max третьего поколения выйдет на отечественный рынок в 2026-м, представители Changan ранее уже подтверждали. Теперь же российский офис марки выпустил официальный анонс, который свидетельствует о том, что продажи паркетника новой генерации начнутся совсем скоро.

Если сравнивать новинку с предыдущей версией, то есть с CS35 Plus, то модель претерпела ряд изменений. Габариты кроссовера увеличились: длина выросла на 210 мм, ширина — на 35 мм, а колесная база — на 110 мм. Заявлено, что благодаря этому пространства в салоне стало больше, а устойчивость машины — лучше. Что же до силовых агрегатов, то дебютанту положен бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра нового поколения NE1.5T Blue Core и семиступенчатый «преселектив».

В оснащение кроссовера, согласно пресс-релизу, войдут независимая многорычажная задняя подвеска, электропривод крышки багажника, штатный видеорегистратор и система камер обзора на 540 градусов, включающая проекцию пространства под днищем. Также добавлены специальные режимы вождения для снега и бездорожья.

Отдельно отмечается, что CS35 Max подготовлен к эксплуатации в российских условиях. В «зимний пакет» включены обогрев рулевого колеса, передних и задних сидений, лобового, заднего и боковых стекол, а также форсунок омывателя. Кузов получил усиленное антикоррозийное покрытие и улучшенное лакокрасочное. Кроме того, в конструкции применены дополнительные элементы вибро- и шумоизоляции, что позволило снизить уровень вибраций сразу на 50%.

Динамические характеристики и расход топлива новой модели в пресс-релизе охарактеризованы как «достойные» и «отличные» соответственно, но никаких конкретных данных в Changan пока не приводят. Не раскрывают и точную дату начала продаж. Но очевидно, что раз анонс уже состоялся, ждать осталось недолго.

Нынешний Changan CS35 Plus предлагается в двух комплектациях по цене от 2 649 900 рублей без учета скидок по спецпрограммам.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что помимо CS35 Max, «Чанган» в 2026-м году привезет еще несколько новинок — в их числе будут и премьеры от родственного бренда Deepal.