В России на 8% сократился объем выдачи автокредитов

В начале текущего года россияне оформили 64,7 тыс. кредитов для покупки автомобилей. По сравнению аналогичным периодом 2025-го показатели просели на 8%.

Такими цифрами в своем телеграм-канале поделился директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, опираясь на данные совместного проекта с Frank RG.

Объем займов, выданных населению для приобретения новых автомобилей, упал до 35,5 тыс. штук или на 20%. Почти на 8 процентных пунктов (до 50,2%) снизилась доля автокредитов в продажах машин физлицам.

За аналогичный период количество кредитов на подержанные авто дошло до отметки 29,2 тыс., увеличившись на 12%. В годовом выражении расчетная доля залоговых займов подросла на 1,4 процентных пункта (7,7%).

Г- Целиков также обратил внимание на ощутимый рост среднего размера автокредитов и планомерное снижение процентной ставки по ним.