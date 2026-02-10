В России на 8% сократился объем выдачи автокредитов

Такими цифрами в своем телеграм-канале поделился директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, опираясь на данные совместного проекта с Frank RG.
Объем займов, выданных населению для приобретения новых автомобилей, упал до 35,5 тыс. штук или на 20%. Почти на 8 процентных пунктов (до 50,2%) снизилась доля автокредитов в продажах машин физлицам.
За аналогичный период количество кредитов на подержанные авто дошло до отметки 29,2 тыс., увеличившись на 12%. В годовом выражении расчетная доля залоговых займов подросла на 1,4 процентных пункта (7,7%).
Г- Целиков также обратил внимание на ощутимый рост среднего размера автокредитов и планомерное снижение процентной ставки по ним.