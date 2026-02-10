Эксперт Коган объяснил, почему некоторые китайские автобренды не идут в Россию

За последние четыре года количество китайских автобрендов, представленных в России, увеличилось более чем в четыре раза. И тем не менее, пришли к нам далеко не все — в Китае остается довольно много марок, которые могли бы попытать счастье в РФ, но почему-то этого не делают. Почему? На этот вопрос ответил эксперт.

Как в беседе с «Российской газетой» сказал основатель компании «ВсеИзКитая», председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации Экспортеров и Импортеров Андрей Коган, предсказать намерения «поднебесных» автомобильных компаний — трудная задача. Формальных барьеров, включая ограничительные меры, для входа на российский рынок в данный момент у них нет. Так что ситуация зависит не от запретов, а от экономической целесообразности каждого отдельного проекта.

Основным сдерживающим обстоятельством эксперт назвал ощутимый утилизационный сбор, который в большой степени нивелирует конкурентное преимущество китайского автопрома в цене. Кроме того, нужно учитывать снижение покупательского интереса к новым машинам в России и сам объем отечественного рынка, остающийся довольно скромным для ведущих производителей из КНР. К тому же на принятие решений могут влиять изменения подходов китайских властей к стимулированию внешней экспансии.

Отдельно Коган отметил, что есть ряд марок, которые традиционно сфокусированы на внутреннем рынке. И в качестве примера он привел бренд Wuling: тот пользуется огромной популярностью в Китае, но практически не развивает продажи за рубежом. Подобная политика многие годы являлась осознанной стратегией этой компании, но не исключено, что при смене обстановки ее могут скорректировать.

— Отдельно стоит учитывать позицию российских дилеров: без серьезных маркетинговых бюджетов, развитого сервиса и складов запчастей даже известные бренды воспринимаются с осторожностью. В итоге все решает экономика и наличие сильного локального партнера, — подытожил эксперт.