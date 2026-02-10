Российские продажи пикапов продолжают падать

По итогам минувшего года спрос на пикапы в нашей стране сжался на четверть: россияне купили 22 тыс. машин в этом кузове. В январе 2026-го продажи рухнули на 30%: своих владельцев нашли 1,3 тыс. грузовичков.

Как и раньше, в этом сегменте лидируют машины компании JAC

Такой статистикой в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, сейчас в сегменте лучше всего идут дела у китайского JAC, сумевшего пристроить 5 тыс. пикапов в 2025-м. Вопреки падению продаж почти на 50% в начале текущего года, 233 реализованных авто позволили бренду удержаться на первой позиции.

Вторая строчка в январском рейтинге досталась отечественному бренду Sollers, поскольку от дилеров уехали 192 пикапа. Тройку лидеров замыкает УАЗ с результатом 187 штук. Кстати, у обеих марок динамика оказалась лучше, чем в среднем по рынку, отметил г-н Целиков.

Также в топ-5 сумели войти Changan и американский RAM, причем реализации последнего продолжают расти. За прошлый год бренд вышел в плюс по количеству регистраций на 17%, а в 2026-м продажи стали почти в двое лучше прошлогодних: пикапы из США разошлись тиражом 163 экземпляра.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России обновили сертификат пикапа JAC Т9.