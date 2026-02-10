Автодилеры допустили уход ряда брендов из России в 2026 году

В 2026 году на отечественном рынке явно станет меньше мощных автомобилей, а вот предложение малолитражек должно остаться прежними. При этом ашу страну могут покинуть марки со слабой дистрибуцией, неграмотной маркетинговой политикой и недостаточным уровнем локализации.

В беседе с аналитическим агентством «Автостат» об этом рассказал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский. Он добавил, что без будущего в России также рискуют остаться бренды, торгующие некачественными машинами и не соблюдающие гарантийные обязательства перед клиентами.

По мнению директора департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, на сегодняшний день трудно предсказать, какие именно автопроизводители покинут РФ в 2026-м, многое решит умение участников рынка побороться за место под солнцем или, проще говоря, конкурентоспособность. Если бренд экономически выгоден бизнесу, то нет смысл прекращать его деятельность, заключил эксперт.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что без локализации уйти из России в 2026 году способны Geely и GAC.