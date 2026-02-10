В России подскочили продажи подключаемых гибридных автомобилей

По итогам первого месяца 2026-го в нашей стране поставили на учет 3820 подзаряжаемых гибридных легковушек. Если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом, спрос на них увеличился на две трети или 66%.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, кардинально изменилась картина по брендам из первой пятерки. Первую строчку удалось занять китайскому Voyah. Он сумел выйти в плюс на 90%, пристроив 871 автомобиль отечественной сборки.

Следом с небольшим отрывом идет Geely, реализовавший 850 штук. На руку концерну сыграло появление модели EX5 EM-i через Белоруссию с хорошим прайсом, а также параллельный импорт Galaxy Starship 7.

После официального появления в России заметно пошатнулись позиции Li Auto/Lixiang, а ценники пошли вверх. Растеряв треть былого успеха, марка откатилась на третью строчку с результатом 643 экземпляра. Кроме того, в топ-5 вошли Evolute и Link & Co.

