Рассекречен полноразмерный гибридный кроссовер Wey V9X

Возможно, шестиместная новинка доберется до России

Линейка автомобилей Wey, одной из многочисленных «дочек» GWM, вскоре должна расширится за счет появления флагманского трехрядного кроссовера V9X. Его преимуществами считаются вместительный салон, искусственный интеллект и полуавтопилот.

Анатолий Белецкий

Как сообщает ресурс Autohome, Wey V9X получит титул самого крупного кроссовера в модельном ряду бренда. Среди особенностей экстерьера можно выделить опциональный двухцветный кузов, стандартные дверные ручки и голубую подсветку в районе кормы, что говорит о включенных автономных системах.

Габариты «девятки» — 5299х2025х1825 миллиметров, колесная база вытянута на 3150 миллиметров. Новинка, снабженная пневмоподвеской, является первенцем производителей, построенным на архитектуре GWM One/Guiyuan.

Гибридная силовая установка включает пару электромоторов, мощность которых пока неизвестна, а также двухлитровый бензиновый ДВС. Прилагаются батареи емкостью 53,6 и 77,7 кВт/ч, вилка по запасу хода составляет от 240 до 363 км.

Премьера SUV в Китае запланирована на весну. У нас линейка марки пока состоит из кроссоверов с индексами 05, 07 и минивэна 80.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал другие подробности о Wey V9X.

