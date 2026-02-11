Назван российский регион, лидирующий по продажам легковых автомобилей

Чуть лучше всей остальной России чувствует себя автомобильный рынок Московского региона. Там ставят на учет каждый пятый новый автомобиль. В то же время лучшей динамикой спроса за январь может похвастать Дальний Восток.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его подсчетам, в прошлом году столичный авторынок сжался на 15% при общем падении реализации по России на 16%. В то же время Подмосковье ушло в минус на 13%. В начале 2026-го покупатели в Первопрестольной активизировались, поэтому автопродажи упали всего на 3%.

По итогам 2025-го аутсайдером оказался рынок Северного Кавказа, где продажи легковушек обрушились ощутимее всего — на четверть. В январе нынешнего года спрос рухнул еще больше, минус достиг отметки 33%.

Эксперт обратил внимание, что хуже среднего идут дела на юге страны, спрос в Южном федеральном округе показал годовое снижение на 20%, в 2026-м тренд сохранился. Зато Дальний Восток продемонстрировал 18-процентную прибавку по итогам первого месяца 2026-го, и минувший год прошел неплохо.