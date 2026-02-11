Haval снова обновил кроссовер H3 для российского рынка

К 2026-му модельному году Haval в очередной раз обновил для россиян кроссовер повышенной проходимости с индексом H3. Он обзавелся свежим дизайном, доработанным мотором и расширенным набором онлайн-сервисов. Минимальный ценник составляет 2 699 000 рублей, о начале продаж объявят дополнительно.

Снаружи Haval H3 остался узнаваемым, но ниша для крепления номерного знака переехала с заднего бампера на багажную дверь, куда добавился стеклоочиститель с омывателем. Версии с полным приводом обзавелись черной радиаторной решеткой с иным рисунком.

Турбомотор машин с полным приводом на 1,5 л и 177 л.с. теперь соответствует экологическому классу Евро-6. Заявлено, что в смешанном цикле расход топлива составляет не более 8,2 л на сотню километров пробега. Как и раньше, передачи переключает 7-диапазонный «робот».

Управление круиз-контролем и ограничителем скорости переехало на левую спицу руля. Второй ряд сидений дополнили средним подголовником и откидным центральным подлокотником с парой подстаканников. В старших исполнениях появилась жесткая полка в багажнике. Еще рестайлинг добавил «мультимедийке» платформу «VK Видео» и новое приложение «Смарт Виджет».

Полностью пересобрана базовая комплектация, в нее включили приборную панель и центральный тачскрин с 12,3-дюймовыми диагоналями, тканевую отделку, климат-контроль на две зоны, а также зимний пакет. Снаружи имеется LED-оптика и 18-дюймовые колеса, за безопасность отвечают полдюжины «эйрбегов» и ESP, задняя камера и парктроники.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал тест-драйв дореформенного Haval H3, назвав всего его положительные и отрицательные стороны.