Стало известно, на сколько в России увеличились сроки владения легковушками

Судя по статистике прошлого года, россияне в целом стали дольше ездить на легковых автомобилях. Увеличились сроки именно первого владения, и в этом плане вперед вырвались машины американского производства. Наши водители числились их хозяевами на восемь месяцев дольше, чем в 2024-м.

Как сообщает в своем официальном телеграм-канале «Национальное агентство промышленной информации» (НАПИ), в среднем отечественные автомобилисты не пересаживались с машин с заокеанским происхождением на протяжении 108 месяцев.

На второй строчке оказались британские бренды. В годовом выражении автомобили с их шильдиками задерживались у соотечественников на пять месяцев дольше, средняя планка дошла до 93 месяцев владения. На третьей позиции закрепились «французы» — более 80 мес. или плюс восемь месяцев до перепродажи.

Максимальный прирост продемонстрировали «корейцы». Сроки по ним достигли 79 месяцев, прибавка составила девять месяцев. В то же время с российскими и китайскими машинами стали расставаться быстрее — у них минус месяц и три соответственно.