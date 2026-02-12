Еще одна «Лада»: почему «газовая» новинка АВТОВАЗа не найдет массового покупателя

Появление на рынке обновленной версии LADA Vesta CNG не стало неожиданностью, поскольку модель анонсировалось производителем задолго до старта продаж. Однако ее появление в автосалонах содержит другую интригу: не совсем ясно, что может дать падающему рынку газовая модификация популярного авто? В вопросе разобрались эксперты портала «АвтоВзгляд».

Итак, на рынке в начале февраля появилась «свежая» ADA Vesta CNG. Один из ключевых моментов, касающихся преимуществ модели, состоит в том, что ее эксплуатация, на первый взгляд, сулит ощутимую экономию в сравнении с обычными машинами сопоставимых параметров. Ведь использование метана в качестве дополнительного горючего дает возможность уменьшить затраты на топливо, резко снизить транспортный налог. Но насколько ощутимый материальный выигрыш сулят это преимущества, если сравнивать Vesta CNG с другими одноклассниками?

Прежде всего заметим, что сама новинка рынка — это рестайлинг Vesta CNG I, запущенной в серийное производство в далеком июне 2017 года. И если поинтересоваться, то выяснится, что соответствующие машины первого поколения с пробегом до 150 000 км сегодня активно торгуются на специализированных площадках по ценам, которые на 800-900 тыс. рублей ниже, чем на новую «Весту», предлагаемую за 1,8 млн рублей. А этот факт порождает еще один вопрос: насколько вообще силен запрос рынка на обновленное ТС?

Как замечает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр, в первую очередь необходимо учитывать, что в условиях заметного сокращения общего спроса на новые машины, в том числе отечественного производства, невозможно всерьез рассуждать о том, насколько действительно могла бы быть выгодной для массового потребителя эксплуатация обновленной «Весты» на метане:

— Не будем забывать, — говорит эксперт, — что продажи тольяттинских изделий в 2025 году резко упали, в том числе и потому, что на рынке достаточно много гораздо более доступных поддержанных машин, не исключая Vesta CNG, которая выпускалась в предыдущие годы. Необходимо также учитывать, что классические «Весты» существенно сдали позиции — по итогам 2025-го они показали падение продаж почти на 35%. Более того, даже интерес к «народной» «Гранте» упал на 28%...

Но и это, увы, еще не все, замечают в пресс-службе ГК «Автодом». Необходимо учесть, что цены на автомобили в России в целом в нынешнем году продолжат расти. Ключевой драйвер — уже набивший оскомину фактор индексации утилизационного сбора. Особенно сильно дорожают модели с мощными двигателями, но и они совсем не исключение. Цены на бензиновые машины с пробегом могут повыситься в диапазоне от 5% до 27% в зависимости от конкретной модели. Впрочем, эксперты ГК «Автодом» полагают, что уже в первой половине 2026 года следует ожидать и других сигналов, которые, скорее всего, окажут некоторое сдерживающее влияние на цены.

Однако вывод очевиден, замечает Хайцеэр: массовый потребитель вряд ли заметит «еще одну Ладу», которая, к тому же, не представляет собой ничего принципиально нового, в условиях, когда у массового потенциального покупателя просто нет денег на приобретение пресловутых «народных» моделей.