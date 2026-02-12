450

Еще одна «Лада»: почему «газовая» новинка АВТОВАЗа не найдет массового покупателя

Эксперты оценили рыночные перспективы обновленной LADA Vesta CNG

Появление на рынке обновленной версии LADA Vesta CNG не стало неожиданностью, поскольку модель анонсировалось производителем задолго до старта продаж. Однако ее появление в автосалонах содержит другую интригу: не совсем ясно, что может дать падающему рынку газовая модификация популярного авто? В вопросе разобрались эксперты портала «АвтоВзгляд».

Автор
Виктор Александров

Итак, на рынке в начале февраля появилась «свежая» ADA Vesta CNG. Один из ключевых моментов, касающихся преимуществ модели, состоит в том, что ее эксплуатация, на первый взгляд, сулит ощутимую экономию в сравнении с обычными машинами сопоставимых параметров. Ведь использование метана в качестве дополнительного горючего дает возможность уменьшить затраты на топливо, резко снизить транспортный налог. Но насколько ощутимый материальный выигрыш сулят это преимущества, если сравнивать Vesta CNG с другими одноклассниками?

Прежде всего заметим, что сама новинка рынка — это рестайлинг Vesta CNG I, запущенной в серийное производство в далеком июне 2017 года. И если поинтересоваться, то выяснится, что соответствующие машины первого поколения с пробегом до 150 000 км сегодня активно торгуются на специализированных площадках по ценам, которые на 800-900 тыс. рублей ниже, чем на новую «Весту», предлагаемую за 1,8 млн рублей. А этот факт порождает еще один вопрос: насколько вообще силен запрос рынка на обновленное ТС?

Как замечает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр, в первую очередь необходимо учитывать, что в условиях заметного сокращения общего спроса на новые машины, в том числе отечественного производства, невозможно всерьез рассуждать о том, насколько действительно могла бы быть выгодной для массового потребителя эксплуатация обновленной «Весты» на метане:

— Не будем забывать, — говорит эксперт, — что продажи тольяттинских изделий в 2025 году резко упали, в том числе и потому, что на рынке достаточно много гораздо более доступных поддержанных машин, не исключая Vesta CNG, которая выпускалась в предыдущие годы. Необходимо также учитывать, что классические «Весты» существенно сдали позиции — по итогам 2025-го они показали падение продаж почти на 35%. Более того, даже интерес к «народной» «Гранте» упал на 28%...

Но и это, увы, еще не все, замечают в пресс-службе ГК «Автодом». Необходимо учесть, что цены на автомобили в России в целом в нынешнем году продолжат расти. Ключевой драйвер — уже набивший оскомину фактор индексации утилизационного сбора. Особенно сильно дорожают модели с мощными двигателями, но и они совсем не исключение. Цены на бензиновые машины с пробегом могут повыситься в диапазоне от 5% до 27% в зависимости от конкретной модели. Впрочем, эксперты ГК «Автодом» полагают, что уже в первой половине 2026 года следует ожидать и других сигналов, которые, скорее всего, окажут некоторое сдерживающее влияние на цены.

Однако вывод очевиден, замечает Хайцеэр: массовый потребитель вряд ли заметит «еще одну Ладу», которая, к тому же, не представляет собой ничего принципиально нового, в условиях, когда у массового потенциального покупателя просто нет денег на приобретение пресловутых «народных» моделей.

