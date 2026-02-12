Россия удержалась в топ-5 крупнейших авторынков Европы

По итогам января наступившего года российский авторынок занял пятую строчку в рейтинге европейских стран. Такая же позиция у нас была и по результатам 2025-го.

Мы не откатились назад, хотя и не шагнули вперед

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на статистику консалтинговой компании GlobalData. За первый месяц 2026-го в нашей стране удалось реализовать 80 604 новых легковых автомобиля. То есть продажи сократились за год на 9,5%.

Первое место снова досталось Германии, хотя спрос там просел на 6,6%. Немцы приобрели 193 981 легковушку. Следом идет Великобритания за счет 144 127 реализованных экземпляров, Туманный Альбион вышел в плюс на 3,4%.

Первую тройку замкнула Италия благодаря 141 980 реализованных экземплярам, местный рынок продемонстрировал рост на 6,2%. Четвертой стала Франция, где несмотря на 6,5-процентую просадку, нашли владельцев 107 157 авто.

