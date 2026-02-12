Раскрыты новинки Voyah для российского авторынка в 2026 году

Стратегию «поднебесных» автостроителей раскрыло аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на пресс-офис марки. Оба упомянутых автомобиля являются гибридными.
Точные размеры Taishan — 5200х2000х1800 мм. Шестиместный салон получил конфигурацию 2+2+2, одной из главных «фишек» внутри считается проекционный дисплей с дополненной реальностью. Кроссовер приводит в движение 500-сильная система, куда входит пара электромоторов и бензиновый двигатель. Имеется батарея на 65 кВт*ч, автономный пробег ограничен отметкой 1120 км.
В ходе обновления Voyah Dream+ перевели на 800-вольтовую архитектуру. Такой шаг производителей позволил ощутимо снизить время зарядки постоянным током за счет мощности до 320 кВт. Предусмотрена батарея емкостью 62,5 кВт*ч, общий запас хода достигает 1220 км.
