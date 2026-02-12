Стартовали российские продажи обновленного кроссовера Haval H7

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», отдача двухлитрового наддувного двигателя выросла до 231 л.с. с прежних 192. Теперь доступна тяга в 380 Нм. На ускорение до «сотни» уходит 7,8 секунды. Силовая установка соответствует критериям экологического стандарта Евро-6, в смешанном цикле расходуется 9 л топлива на 100 км. Как и прежде, передачи переключает 7-диапазонный «робот», прилагается полный привод.

Количество комплектаций сократили до двух. Уже в «базу» входит пачка умных водительских ассистентов, включая адаптивный «круиз» и автономное экстренное торможение. Предусмотрены двухзонный климат-контроль, мультируль, а также электропривод и бесконтактное открытие багажника. Передний ряд сидений получил обогрев и вентиляцию, диагональ главного тачскрина достигает 14,6 дюйма. Топ отличается наличием панорамной крыши с люком, проекционного дисплея, более богатой отделкой и автопарковщиком вкупе с 19-дюймовыми легкосплавными дисками.

Мультимедийному комплексу добавили приложение «Смарт Виджет», разделяющее меню основного экрана на функциональные зоны. В качестве дополнения выступает «Плавающий виджет», за счет которого постоянно виден курсор, по умолчанию отображающий скорость. «Семерка» стала первой моделью бренда, оснащенной платформой «VK Видео», еще можно рассчитывать на онлайн-сервисы «Яндекс Авто».

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал тест-драйв дореформенной версии Haval H7.