Rox, Bestune и Dongfeng опровергли информацию об уходе из России

На фоне появившихся в Рунете свежих слухов о том, что Rox, Bestune и Dongfeng решили свернуть бизнес в нашей стране, представительства перечисленных марок сочли нужным прояснить реальное положение дел. В итоге никто не уходит с отечественного рынка и даже не думает об этом.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в российском пресс-офисе Rox Motor решили не ограничиваться простым опровержением, поступив более радикально. Китайские автостроители, планирующие торговать у нас гибридными внедорожниками с индексом 01 и Adamas, намерены подать иск о защите деловой репутации.

Судя по всему, соответствующее заявление будет касаться вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, допустившего уход Rox, Bestune и Dongfeng из России в самое ближайшее время. Комментарий представителя НАС утром 12 февраля опубликовал телеграм-канал Shot.

Согласно пресс-релизу, находящемуся в распоряжении нашей редакции, Rox считает РФ одним из стратегических рынков, и на сегодняшний день у компании есть планы только по расширению присутствия в стране. Схожей позиции придерживаются Dongfeng и Bestune.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Rox официально подтвердил планы по выпуску своих внедорожников в России.