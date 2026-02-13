Китайский офис BMW призвали прекратить поставки «баварцев» в Россию

Топ-менеджмент концерна BMW направил распоряжение китайским коллегам, согласно которому последние должны категорически возражать против экспорта своих автомобилей в нашу страну. Речь идет о любой подобной перспективе поставок.

Как сообщает агентство Reuters, если продукция BMW все же окажется в России благодаря параллельному импорту, то случившееся будет прямо противоречить воле концерна. По словам его руководства, «серые» схемы находятся вне сферы влияния автостроителя. Например, ограничения помогает обходить ввоз новых автомобилей под видом подержанных.

По итогам прошлого года на отечественный рынок приехало 18 тыс. новеньких автомобилей, выпущенных BMW. Если проводить параллель с уровнем 2024-го, доля импорта увеличилась на треть, отмечает «Автостат».

Вышеупомянутая марка с названием в виде аббревиатуры из трех букв официально свернула свой бизнес в России в 2022 году. Немцы покинули страну после начала спецоперации.

